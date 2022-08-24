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Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
5.0
1
140 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
    Арт. О00000024954
    5.0
    1
    Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
    Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
    Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
    Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
      Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
      Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
      Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
      Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм

      Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024954
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		8, 9
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 8х9мм Berger BG BG1087 оснащен двумя рабочими частями различных размеров для работы с шестигранным крепежом при сборке, ремонте и демонтаже механизмов и конструкций. Инструмент имеет надежную защиту от коррозии. Идеален для профессионального применения.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1087: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию