Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм
Арт. О00000024954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|8, 9
- Рожковый ключ 8х9мм Berger BG BG1087 оснащен двумя рабочими частями различных размеров для работы с шестигранным крепежом при сборке, ремонте и демонтаже механизмов и конструкций. Инструмент имеет надежную защиту от коррозии. Идеален для профессионального применения.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1087: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию