Рожковый ключ Berger BG1087, 8x9 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1087: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 8х9мм Berger BG BG1087 оснащен двумя рабочими частями различных размеров для работы с шестигранным крепежом при сборке, ремонте и демонтаже механизмов и конструкций. Инструмент имеет надежную защиту от коррозии. Идеален для профессионального применения.