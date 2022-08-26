Рожковый ключ Berger BG1091, 17x19 мм
Арт. О00000034382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|17, 19
- Рожковый ключ 17х19мм Berger BG BG1091 предназначен для откручивания и закручивания болтов и гаек шестигранного сечения. Прекрасно подходит для профессионального использования. Идеален для работы в труднодоступных местах. Отличается продолжительным рабочим ресурсом, благодаря прочному материалу корпуса, а также качественному антикоррозийному покрытию.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1091: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию