Рожковый ключ Berger BG1091, 17x19 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1091: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 17х19мм Berger BG BG1091 предназначен для откручивания и закручивания болтов и гаек шестигранного сечения. Прекрасно подходит для профессионального использования. Идеален для работы в труднодоступных местах. Отличается продолжительным рабочим ресурсом, благодаря прочному материалу корпуса, а также качественному антикоррозийному покрытию.