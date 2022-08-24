Рожковый ключ Berger BG1092, 21x22 мм
Арт. О00000034383
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|21, 22
- Рожковый ключ 21х22мм Berger BG BG1092 - профессиональный ручной инструмент с двухсторонней конструкцией, где на каждом конце расположены рожковые головки разных размеров. Изделие отличается высокой надежностью, превосходным качеством, устойчивостью к износу и коррозии, а также высоким нагрузкам. Станет прекрасным помощником для профессионалов в области слесарно-монтажных работ.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1092: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию