Рожковый ключ Berger BG1092, 21x22 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1092: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 21х22мм Berger BG BG1092 - профессиональный ручной инструмент с двухсторонней конструкцией, где на каждом конце расположены рожковые головки разных размеров. Изделие отличается высокой надежностью, превосходным качеством, устойчивостью к износу и коррозии, а также высоким нагрузкам. Станет прекрасным помощником для профессионалов в области слесарно-монтажных работ.