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Рожковый ключ Berger BG1092, 21x22 мм
5.0
1
450 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1092, 21x22 мм
    Арт. О00000034383
    5.0
    1
    Рожковый ключ Berger BG1092, 21x22 мм

      Рожковый ключ Berger BG1092, 21x22 мм

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034383
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		21, 22
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 21х22мм Berger BG BG1092 - профессиональный ручной инструмент с двухсторонней конструкцией, где на каждом конце расположены рожковые головки разных размеров. Изделие отличается высокой надежностью, превосходным качеством, устойчивостью к износу и коррозии, а также высоким нагрузкам. Станет прекрасным помощником для профессионалов в области слесарно-монтажных работ.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1092: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию