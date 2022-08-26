Рожковый ключ Berger BG1093, 24x27 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1093: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Рожковый ключ 24х27мм Berger BG BG1093 - двусторонний слесарно-монтажный инструмент для ручного затягивания и откручивания болтов и гаек. Изделие имеет открытую головку U-образной формы, обеспечивает надежный захват крепежа. Превосходное качество исполнения, прочность используемой стали и защитное антикоррозийное покрытие способствуют более продолжительному рабочему ресурсу ключей.