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Рожковый ключ Berger BG1093, 24x27 мм
5.0
1
680 ₽
Рожковые гаечные ключи
    Рожковый ключ Berger BG1093, 24x27 мм
    Арт. О00000034384
    5.0
    1
    Рожковый ключ Berger BG1093, 24x27 мм

      Рожковый ключ Berger BG1093, 24x27 мм

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034384
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		24, 27
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рожковый ключ 24х27мм Berger BG BG1093 - двусторонний слесарно-монтажный инструмент для ручного затягивания и откручивания болтов и гаек. Изделие имеет открытую головку U-образной формы, обеспечивает надежный захват крепежа. Превосходное качество исполнения, прочность используемой стали и защитное антикоррозийное покрытие способствуют более продолжительному рабочему ресурсу ключей.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1093: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Рабочие части отогнуты под углом 15° к продольной оси для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию