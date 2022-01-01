Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1096, 8 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1096: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 8мм Berger BG BG1096 предназначается для проведения ремонтно-сборочных и демонтажных работ с использованием болтов и гаек. Кольцевая головка ключа оснащена храповиком для ускорения рабочего процесса.