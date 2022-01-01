Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1096, 8 мм
Арт. О00000034379
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|8
|
Покрытие
|хромовое
С этим товаром смотрят
- Комбинированный трещоточный ключ 8мм Berger BG BG1096 предназначается для проведения ремонтно-сборочных и демонтажных работ с использованием болтов и гаек. Кольцевая головка ключа оснащена храповиком для ускорения рабочего процесса.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1096: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию