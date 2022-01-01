Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
Арт. О00000034375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|15
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированный трещоточный ключ 15мм Berger BG BG1102 активно используется в профессиональной сфере для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Корпус изделия выполнен из высококачественной стали, стойкой к износу и коррозии. Конструкция ключа включает U-образный зев и накидной трещоточный с 72-зубцовым механизмом.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1102: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию