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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
700 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
    Арт. О00000034375
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034375

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		15
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 15мм Berger BG BG1102 активно используется в профессиональной сфере для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Корпус изделия выполнен из высококачественной стали, стойкой к износу и коррозии. Конструкция ключа включает U-образный зев и накидной трещоточный с 72-зубцовым механизмом.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1102: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию