Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1102, 15 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1102: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 15мм Berger BG BG1102 активно используется в профессиональной сфере для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Корпус изделия выполнен из высококачественной стали, стойкой к износу и коррозии. Конструкция ключа включает U-образный зев и накидной трещоточный с 72-зубцовым механизмом.