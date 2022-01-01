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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
840 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
    Арт. О00000034376
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034376

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 17мм Berger BG BG1104 активно используется в автосервисах, слесарных мастерских, сервисных центрах по обслуживанию различной техники и мн. др. Имеет цельнометаллическую конструкцию из высококачественной стали, которая не подвержена износу и коррозии. Ключ идеален для эксплуатации в труднодоступных местах. Трещоточный механизм позволит существенно сократить время на рабочие операции.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1104: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию