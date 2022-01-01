Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм
Арт. О00000034376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ 17мм Berger BG BG1104 активно используется в автосервисах, слесарных мастерских, сервисных центрах по обслуживанию различной техники и мн. др. Имеет цельнометаллическую конструкцию из высококачественной стали, которая не подвержена износу и коррозии. Ключ идеален для эксплуатации в труднодоступных местах. Трещоточный механизм позволит существенно сократить время на рабочие операции.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1104: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию