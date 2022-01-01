Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1104, 17 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1104: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 17мм Berger BG BG1104 активно используется в автосервисах, слесарных мастерских, сервисных центрах по обслуживанию различной техники и мн. др. Имеет цельнометаллическую конструкцию из высококачественной стали, которая не подвержена износу и коррозии. Ключ идеален для эксплуатации в труднодоступных местах. Трещоточный механизм позволит существенно сократить время на рабочие операции.