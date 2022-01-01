Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1105: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Работает с болтом и гайкой: M12

DIN 899

Твердость: 44-49 HRC

Сталь храпового механизма: Cr-Mo

Твердость храпового механизма: 58 HRC

Угол наклона рожков 15°

Шаг 5° (72 зубца)

Комбинированный трещоточный ключ 19мм Berger BG BG1105 применяется в ремонтных мастерских, сервисных центрах, производственных предприятиях для обслуживания механизмов и агрегатов, где используется шестигранный вид крепежа. Изделие имеет повышенный рабочий ресурс, т. к. его корпус полностью выполнен из качественной стали с высокой сопротивляемостью износу и повышенным нагрузкам. Накидная головка оснащена трещоткой для более комфортного и быстрого процесса выполнения рабочих операций.