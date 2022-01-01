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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
930 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
    Арт. О00000034377
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм

      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034377

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 19мм Berger BG BG1105 применяется в ремонтных мастерских, сервисных центрах, производственных предприятиях для обслуживания механизмов и агрегатов, где используется шестигранный вид крепежа. Изделие имеет повышенный рабочий ресурс, т. к. его корпус полностью выполнен из качественной стали с высокой сопротивляемостью износу и повышенным нагрузкам. Накидная головка оснащена трещоткой для более комфортного и быстрого процесса выполнения рабочих операций.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1105: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию
        • Работает с болтом и гайкой: M12
        • DIN 899
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Сталь храпового механизма: Cr-Mo
        • Твердость храпового механизма: 58 HRC
        • Угол наклона рожков 15°
        • Шаг 5° (72 зубца)