Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1105, 19 мм
Арт. О00000034377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|19
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ 19мм Berger BG BG1105 применяется в ремонтных мастерских, сервисных центрах, производственных предприятиях для обслуживания механизмов и агрегатов, где используется шестигранный вид крепежа. Изделие имеет повышенный рабочий ресурс, т. к. его корпус полностью выполнен из качественной стали с высокой сопротивляемостью износу и повышенным нагрузкам. Накидная головка оснащена трещоткой для более комфортного и быстрого процесса выполнения рабочих операций.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1105: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию
- Работает с болтом и гайкой: M12
- DIN 899
- Твердость: 44-49 HRC
- Сталь храпового механизма: Cr-Mo
- Твердость храпового механизма: 58 HRC
- Угол наклона рожков 15°
- Шаг 5° (72 зубца)