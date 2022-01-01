Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1107: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 24мм Berger BG BG1107 широко распространен для использования в ремонтных, монтажных, сборочных и других мастерских, а также сервисных центрах и производственных предприятиях для обслуживания различных механизмов и агрегатов. Ключ имеет высокопрочную цельнометаллическую конструкцию, оснащен двумя рабочими головками - рожковой и кольцевой. В накидной головке предусмотрен храповый механизм, который позволяет быстрее справляться с откручиванием/закручиванием болтов и гаек.