Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм
Арт. X169752268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|24
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Покрытие
|хромированное
- Комбинированный трещоточный ключ 24мм Berger BG BG1107 широко распространен для использования в ремонтных, монтажных, сборочных и других мастерских, а также сервисных центрах и производственных предприятиях для обслуживания различных механизмов и агрегатов. Ключ имеет высокопрочную цельнометаллическую конструкцию, оснащен двумя рабочими головками - рожковой и кольцевой. В накидной головке предусмотрен храповый механизм, который позволяет быстрее справляться с откручиванием/закручиванием болтов и гаек.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1107: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию