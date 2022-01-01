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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм
1 400 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм
    Арт. X169752268
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1107, 24 мм

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169752268

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 24мм Berger BG BG1107 широко распространен для использования в ремонтных, монтажных, сборочных и других мастерских, а также сервисных центрах и производственных предприятиях для обслуживания различных механизмов и агрегатов. Ключ имеет высокопрочную цельнометаллическую конструкцию, оснащен двумя рабочими головками - рожковой и кольцевой. В накидной головке предусмотрен храповый механизм, который позволяет быстрее справляться с откручиванием/закручиванием болтов и гаек.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1107: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию