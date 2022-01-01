Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1108: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 27мм Berger BG BG1108 представляет собой прочный и надежный в эксплуатации ручной инструмент, устойчивый к износу, повышенным нагрузкам и коррозии. Изделие имеет две различные по профилю головки, одна из которых оснащена храповым механизмом, позволяющим гораздо быстрее выполнять крепежные операции, что особенно актуально в области профессионального обслуживания различной техники.