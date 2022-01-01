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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
1 800 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
    Арт. О00000021517
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм

      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000021517

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		27
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 27мм Berger BG BG1108 представляет собой прочный и надежный в эксплуатации ручной инструмент, устойчивый к износу, повышенным нагрузкам и коррозии. Изделие имеет две различные по профилю головки, одна из которых оснащена храповым механизмом, позволяющим гораздо быстрее выполнять крепежные операции, что особенно актуально в области профессионального обслуживания различной техники.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1108: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию