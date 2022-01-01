Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1108, 27 мм
Арт. О00000021517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|27
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Покрытие
|хромированное
- Комбинированный трещоточный ключ 27мм Berger BG BG1108 представляет собой прочный и надежный в эксплуатации ручной инструмент, устойчивый к износу, повышенным нагрузкам и коррозии. Изделие имеет две различные по профилю головки, одна из которых оснащена храповым механизмом, позволяющим гораздо быстрее выполнять крепежные операции, что особенно актуально в области профессионального обслуживания различной техники.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1108: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию