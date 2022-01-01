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Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
2 690 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
    Арт. О00000024699
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм

      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024699

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 32мм Berger BG BG1109 - специализированный инструмент для работы с шестигранным крепежом. Идеально подходит для профессионального применения в области ремонта и обслуживания различной техники, механизмов и агрегатов. Накидной зев ключа отличается наличием храпового механизма, который делает работу мастера более производительной.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1109: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
        • Твердость материала трещотки 58 HRC
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию