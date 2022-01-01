Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм
Арт. О00000024699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|32
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Покрытие
|хромированное
- Комбинированный трещоточный ключ 32мм Berger BG BG1109 - специализированный инструмент для работы с шестигранным крепежом. Идеально подходит для профессионального применения в области ремонта и обслуживания различной техники, механизмов и агрегатов. Накидной зев ключа отличается наличием храпового механизма, который делает работу мастера более производительной.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1109: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)
- Твердость материала трещотки 58 HRC
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию