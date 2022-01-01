Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1109, 32 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1109: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Храповый механизм с 72 зубцами, CR-MO (хром-молибден)

Твердость материала трещотки 58 HRC

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Комбинированный трещоточный ключ 32мм Berger BG BG1109 - специализированный инструмент для работы с шестигранным крепежом. Идеально подходит для профессионального применения в области ремонта и обслуживания различной техники, механизмов и агрегатов. Накидной зев ключа отличается наличием храпового механизма, который делает работу мастера более производительной.