Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
Арт. X11933914
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Покрытие
|хромовое
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Набор трещоточных ключей 7 шт. Berger BG BG1110 включает в себя несколько двусторонних гаечных ключей с функцией храповика. Такое качество позволяет быстро и легко справиться с откручиванием и закручиванием резьбовых соединений, так как не требуется постоянное перекидывание инструмента на крепеже.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1110: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь (CrV)
- Широкий ассортимент размеров
- Двусторонние конструкции
- Защита от коррозии
- Встроенная трещотка
- Маркировка изделий облегчает идентификацию