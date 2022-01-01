Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов

Преимущества

Материал Berger BG BG1110: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь (CrV)

Широкий ассортимент размеров

Двусторонние конструкции

Защита от коррозии

Встроенная трещотка

Маркировка изделий облегчает идентификацию

Набор трещоточных ключей 7 шт. Berger BG BG1110 включает в себя несколько двусторонних гаечных ключей с функцией храповика. Такое качество позволяет быстро и легко справиться с откручиванием и закручиванием резьбовых соединений, так как не требуется постоянное перекидывание инструмента на крепеже.