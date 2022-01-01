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Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
    Арт. X11933914
    Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
    Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
    Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
    Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
    Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
      Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
      Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
      Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
      Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов
      Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов

      Набор ключей трещоточных Berger BG1110, 7 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11933914

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Покрытие
      		хромовое
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор трещоточных ключей 7 шт. Berger BG BG1110 включает в себя несколько двусторонних гаечных ключей с функцией храповика. Такое качество позволяет быстро и легко справиться с откручиванием и закручиванием резьбовых соединений, так как не требуется постоянное перекидывание инструмента на крепеже.

        Преимущества 

        • Материал Berger BG BG1110: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь (CrV)
        • Широкий ассортимент размеров
        • Двусторонние конструкции
        • Защита от коррозии
        • Встроенная трещотка
        • Маркировка изделий облегчает идентификацию