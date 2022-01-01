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Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
440 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
    Арт. О00000034368
    Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034368

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		21
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 21мм Berger BG BG1135 - это комплект слесарно-монтажных инструментов для ручного использования, которые служат для быстрого и удобного процесса откручивания/закручивания резьбовых соединений с применением шестигранного крепежа. Для изготовления ключей выбрана высокопрочная сталь с добавлением хрома и ванадия. Корпуса обработаны качественным антикоррозийным покрытием.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1135: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию