Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм
Арт. О00000034368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|21
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 21мм Berger BG BG1135 - это комплект слесарно-монтажных инструментов для ручного использования, которые служат для быстрого и удобного процесса откручивания/закручивания резьбовых соединений с применением шестигранного крепежа. Для изготовления ключей выбрана высокопрочная сталь с добавлением хрома и ванадия. Корпуса обработаны качественным антикоррозийным покрытием.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1135: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию