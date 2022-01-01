Комбинированный ключ Berger BG1135, 21 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1135: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 21мм Berger BG BG1135 - это комплект слесарно-монтажных инструментов для ручного использования, которые служат для быстрого и удобного процесса откручивания/закручивания резьбовых соединений с применением шестигранного крепежа. Для изготовления ключей выбрана высокопрочная сталь с добавлением хрома и ванадия. Корпуса обработаны качественным антикоррозийным покрытием.