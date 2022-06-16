Ключ комбинированный Berger BG1142 (30 мм)
Арт. Х1302717238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|30
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 30мм Berger BG BG1142 - гаечные ручные инструменты с рожковыми и кольцевыми головками для работы с шестигранным крепежом в различных условиях. Изделия имеют большой рабочий размер, подходят для ремонта и обслуживания силовых агрегатов и разнообразных конструкций, где используются соответствующие болты и гайки.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1142: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь.
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин".
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах.
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа.
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию.