Ключ комбинированный Berger BG1142 (30 мм)

Преимущества

Материал Berger BG BG1142: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь.

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин".

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах.

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа.

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию.

Комбинированные ключи 30мм Berger BG BG1142 - гаечные ручные инструменты с рожковыми и кольцевыми головками для работы с шестигранным крепежом в различных условиях. Изделия имеют большой рабочий размер, подходят для ремонта и обслуживания силовых агрегатов и разнообразных конструкций, где используются соответствующие болты и гайки.