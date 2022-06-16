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Ключ комбинированный Berger BG1142 (30 мм)
5.0
1
910 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG1142 (30 мм)
    Арт. Х1302717238
    5.0
    1
    Ключ комбинированный Berger BG1142 (30 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG1142 (30 мм)

      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717238
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		30
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комбинированные ключи 30мм Berger BG BG1142 - гаечные ручные инструменты с рожковыми и кольцевыми головками для работы с шестигранным крепежом в различных условиях. Изделия имеют большой рабочий размер, подходят для ремонта и обслуживания силовых агрегатов и разнообразных конструкций, где используются соответствующие болты и гайки.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1142: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь.
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин".
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах.
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа.
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию.