Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)
Арт. О00000011296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
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Покрытие
|хромовое
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- Набор комбинированных ключей 17шт Berger BG BG1145 сочетает в себе большое количество ручных приспособлений различных размеров с двусторонней конструкцией, где сочетаются U-образные и кольцевые головки. Данный комплект подходит для пополнения инструментального арсенала в гараже, мастерской, СТО, производственном участке и т. д.
Преимущества
- Удобное хранение и транспортировка в чехле.
- Каждый кармашек чехла имеет номер ключа.
- Двусторонние инструменты.
- Расширенный ассортимент.
- Материал всех компонентов у Berger BG BG1144: CR-V (хром-ванадий).