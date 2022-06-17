Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)

Преимущества

Набор комбинированных ключей 17шт Berger BG BG1145 сочетает в себе большое количество ручных приспособлений различных размеров с двусторонней конструкцией, где сочетаются U-образные и кольцевые головки. Данный комплект подходит для пополнения инструментального арсенала в гараже, мастерской, СТО, производственном участке и т. д.