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Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)
5.0
2
4 090 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)
    Арт. О00000011296
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)
    Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)
      Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)
      Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)

      Набор комбинированных ключей Berger BG1145 (17 предметов)

      4 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011296
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      4 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор комбинированных ключей 17шт Berger BG BG1145 сочетает в себе большое количество ручных приспособлений различных размеров с двусторонней конструкцией, где сочетаются U-образные и кольцевые головки. Данный комплект подходит для пополнения инструментального арсенала в гараже, мастерской, СТО, производственном участке и т. д.

        Преимущества

        • Удобное хранение и транспортировка в чехле.
        • Каждый кармашек чехла имеет номер ключа.
        • Двусторонние инструменты.
        • Расширенный ассортимент.
        • Материал всех компонентов у Berger BG BG1144: CR-V (хром-ванадий).