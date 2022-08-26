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Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов
4.0
1
Найти аналог
Комплекты напильников
    Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов
    Арт. О00000013948
    4.0
    1
    Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов
    Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов
      Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов
      Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов

      Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013948
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		заточка цепей, универсальное, заточка ножей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор напильников с рукояткой 5шт Berger BG BG1147 - комплект ручных обрабатывающих инструментов, предназначенных для работы по металлу. Изделия изготовлены из высококачественной стали. Оснащены удобными в обхвате ручками из твердого и мягкого пластика

        Преимущества

        • Насечка №2
        • Изготовлены из стали Т12
        • Твердость 62HRC
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с нескользящими свойствами
        • Широкий ассортимент напильников разных профилей