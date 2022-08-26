Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов
Арт. О00000013948
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Назначение
|заточка цепей, универсальное, заточка ножей
|
Длина, мм
|200
- Набор напильников с рукояткой 5шт Berger BG BG1147 - комплект ручных обрабатывающих инструментов, предназначенных для работы по металлу. Изделия изготовлены из высококачественной стали. Оснащены удобными в обхвате ручками из твердого и мягкого пластика
Преимущества
- Насечка №2
- Изготовлены из стали Т12
- Твердость 62HRC
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с нескользящими свойствами
- Широкий ассортимент напильников разных профилей