Набор напильников Berger BG1147, 5 предметов

Преимущества

Насечка №2

Изготовлены из стали Т12

Твердость 62HRC

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с нескользящими свойствами

Широкий ассортимент напильников разных профилей

Набор напильников с рукояткой 5шт Berger BG BG1147 - комплект ручных обрабатывающих инструментов, предназначенных для работы по металлу. Изделия изготовлены из высококачественной стали. Оснащены удобными в обхвате ручками из твердого и мягкого пластика