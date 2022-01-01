Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)

Преимущества

Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V

Оксидированное покрытие с полировкой

Износостойкие захватные губки

Дополнительная закалка губок

Твёрдость элементов шарнира HRC 40-48

Твёрдость режущих кромок губок HRC 55-62

Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие

Комфортный и уверенный обхват инструмента

Переставные клещи 250мм Berger BG BG1161 - высокопрочный ручной инструмент превосходного качества, который прекрасно подходит для профессионального использования. Изделие очень удобно для выполнения ремонтно-сборочных работ. Возможна работа с деталями круглого и шестигранного профиля - до 46 мм.