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Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)
1 050 ₽
Переставные клещи
    Клещи переставные Berger BG1161
    Арт. О00000034627
    Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)
    Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)
    Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)
      Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)
      Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)
      Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)

      Клещи переставные Berger BG1161

      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034627

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные клещи 250мм Berger BG BG1161 - высокопрочный ручной инструмент превосходного качества, который прекрасно подходит для профессионального использования. Изделие очень удобно для выполнения ремонтно-сборочных работ. Возможна работа с деталями круглого и шестигранного профиля - до 46 мм.

        Преимущества

        • Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
        • Оксидированное покрытие с полировкой
        • Износостойкие захватные губки
        • Дополнительная закалка губок
        • Твёрдость элементов шарнира HRC 40-48
        • Твёрдость режущих кромок губок HRC 55-62
        • Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие
        • Комфортный и уверенный обхват инструмента