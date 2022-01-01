Клещи переставные строительные Berger BG1161 (ручной ключ, длина 250 мм, двухкомпонентный материал губок)

Клещи переставные Berger BG1161
Арт. О00000034627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Переставные клещи 250мм Berger BG BG1161 - высокопрочный ручной инструмент превосходного качества, который прекрасно подходит для профессионального использования. Изделие очень удобно для выполнения ремонтно-сборочных работ. Возможна работа с деталями круглого и шестигранного профиля - до 46 мм.
Преимущества
- Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Износостойкие захватные губки
- Дополнительная закалка губок
- Твёрдость элементов шарнира HRC 40-48
- Твёрдость режущих кромок губок HRC 55-62
- Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие
- Комфортный и уверенный обхват инструмента