Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
Арт. О00000034630
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|150
|
Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Круглогубцы 150мм Berger BG BG1162 - прочный, надежный и долговечный в работе инструмент для работы в области ремонта и обслуживания различной техники. Изделие обеспечивает комфортный и уверенный обхват благодаря анатомическим рукояткам.
Преимущества
- Материал - прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Твёрдость элементов шарнира HRC 40-48
- Твёрдость рабочих кромок HRC 55-62
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, маслобензостойкие