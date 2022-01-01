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Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
560 ₽
Плоскогубцы
    Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
    Арт. О00000034630
    Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
    Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
    Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
      Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
      Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм
      Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм

      Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034630

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круглогубцы 150мм Berger BG BG1162 - прочный, надежный и долговечный в работе инструмент для работы в области ремонта и обслуживания различной техники. Изделие обеспечивает комфортный и уверенный обхват благодаря анатомическим рукояткам.

        Преимущества 

        • Материал - прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
        • Оксидированное покрытие с полировкой
        • Твёрдость элементов шарнира HRC 40-48
        • Твёрдость рабочих кромок HRC 55-62
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, маслобензостойкие