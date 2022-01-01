Круглогубцы Berger BG1162, 160 мм

Преимущества

Материал - прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V

Оксидированное покрытие с полировкой

Твёрдость элементов шарнира HRC 40-48

Твёрдость рабочих кромок HRC 55-62

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки, маслобензостойкие

Круглогубцы 150мм Berger BG BG1162 - прочный, надежный и долговечный в работе инструмент для работы в области ремонта и обслуживания различной техники. Изделие обеспечивает комфортный и уверенный обхват благодаря анатомическим рукояткам.