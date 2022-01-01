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Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
700 ₽
Бокорезы
    Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
    Арт. О00000034625
    Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
    Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
    Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
      Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
      Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
      Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм

      Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034625

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		165
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы 165 мм Berger BG BG1163 отличаются высокой режущей способностью и стойкостью к износу. Инструмент очень удобен в обхвате, обеспечивает качественный рез без заломов и заусенцев. Диаметр прутка 3,5 мм (мягкая проволока, медь).

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1163 - прочная и качественная хромованадиевая сталь
        • Износостойкие захватные губки
        • Дополнительная закалка губок
        • Твердость режущих кромок 55-60 HRC
        • Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками
        • Комфортный и уверенный обхват инструмента