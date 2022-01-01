Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1163 - прочная и качественная хромованадиевая сталь

Износостойкие захватные губки

Дополнительная закалка губок

Твердость режущих кромок 55-60 HRC

Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками

Комфортный и уверенный обхват инструмента

Бокорезы 165 мм Berger BG BG1163 отличаются высокой режущей способностью и стойкостью к износу. Инструмент очень удобен в обхвате, обеспечивает качественный рез без заломов и заусенцев. Диаметр прутка 3,5 мм (мягкая проволока, медь).