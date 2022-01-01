Бокорезы BERGER BG1163, 160 мм
Арт. О00000034625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|165
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Бокорезы 165 мм Berger BG BG1163 отличаются высокой режущей способностью и стойкостью к износу. Инструмент очень удобен в обхвате, обеспечивает качественный рез без заломов и заусенцев. Диаметр прутка 3,5 мм (мягкая проволока, медь).
Преимущества
- Материал Berger BG BG1163 - прочная и качественная хромованадиевая сталь
- Износостойкие захватные губки
- Дополнительная закалка губок
- Твердость режущих кромок 55-60 HRC
- Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками
- Комфортный и уверенный обхват инструмента