Пассатижи Berger BG1167, 200 мм
Арт. О00000034650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Пассатижи 200мм Berger BG BG1167 - ручной инструмент для захвата и гибки различных мелких деталей при выполнении ремонтно-сборочных и демонтажных операций. Изделие отличается комфортом в работе благодаря рукояткам анатомической формы.
Преимущества
- Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Износостойкие захватные губки
- Дополнительная закалка губок
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие
- Комфортный и уверенный обхват инструмента