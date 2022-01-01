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Пассатижи Berger BG1167, 200 мм
885 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи Berger BG1167, 200 мм
    Арт. О00000034650
    Пассатижи Berger BG1167, 200 мм
    Пассатижи Berger BG1167, 200 мм
      Пассатижи Berger BG1167, 200 мм
      Пассатижи Berger BG1167, 200 мм

      Пассатижи Berger BG1167, 200 мм

      885 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034650

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      885 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи 200мм Berger BG BG1167 - ручной инструмент для захвата и гибки различных мелких деталей при выполнении ремонтно-сборочных и демонтажных операций. Изделие отличается комфортом в работе благодаря рукояткам анатомической формы.

        Преимущества 

        • Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
        • Оксидированное покрытие с полировкой
        • Износостойкие захватные губки
        • Дополнительная закалка губок
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие
        • Комфортный и уверенный обхват инструмента