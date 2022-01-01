Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм
Арт. О00000034378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|30
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Общая длина, мм
|400
- Трещоточный комбинированный ключ 30 мм Berger BG BG1190 выполнен из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы. Наличие трещотки в накидной головке значительно упрощает вращение крепежа и его затягивание.
Преимущества
- Работает с болтом и гайкой: M20
- DIN 899
- Сталь: Cr-V
- Твердость: 44-49 HRC
- Сталь храпового механизма: Cr-Mo
- Твердость храпового механизма: 58 HRC
- Угол наклона рожков 15°
- Шаг 5° (72 зубца)
- С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию