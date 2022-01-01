Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм
1 990 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм
    Арт. О00000034378
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм
    Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм
      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм

      Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034378

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		30
      Общая длина, мм
      		400
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трещоточный комбинированный ключ 30 мм Berger BG BG1190 выполнен из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы. Наличие трещотки в накидной головке значительно упрощает вращение крепежа и его затягивание.

        Преимущества

        • Работает с болтом и гайкой: M20
        • DIN 899
        • Сталь: Cr-V
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Сталь храпового механизма: Cr-Mo
        • Твердость храпового механизма: 58 HRC
        • Угол наклона рожков 15°
        • Шаг 5° (72 зубца)
        • С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию