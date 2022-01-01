Комбинированный трещоточный ключ Berger BG1190, 30 мм

Преимущества

Работает с болтом и гайкой: M20

DIN 899

Сталь: Cr-V

Твердость: 44-49 HRC

Сталь храпового механизма: Cr-Mo

Твердость храпового механизма: 58 HRC

Угол наклона рожков 15°

Шаг 5° (72 зубца)

С антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром)

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Трещоточный комбинированный ключ 30 мм Berger BG BG1190 выполнен из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы. Наличие трещотки в накидной головке значительно упрощает вращение крепежа и его затягивание.