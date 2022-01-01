Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов

Преимущества

Захватные части выполнены из хромованадиевой стали, поэтому обладают повышенной прочностью

Рукоятки выполнены из двух материалов, не скользят и обеспечивают продолжительную работу без усталости

Набор мини-губцевого инструмента Berger BG 6 предметов BG1236 пригодится для работы с мелкими предметами в условиях ограниченного пространства.