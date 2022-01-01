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Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
2 125 ₽
Наборы шарнирно-губцевого инструмента
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Арт. О00000010820
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
    Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов

      Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов

      2 125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010820

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов в наборе
      		6
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      2 125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор мини-губцевого инструмента Berger BG 6 предметов BG1236 пригодится для работы с мелкими предметами в условиях ограниченного пространства.

        Преимущества

        • Захватные части выполнены из хромованадиевой стали, поэтому обладают повышенной прочностью
        • Рукоятки выполнены из двух материалов, не скользят и обеспечивают продолжительную работу без усталости