Набор мини-губцевого инструмента Berger BG1236, 6 предметов
Арт. О00000010820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов в наборе
|6
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Набор мини-губцевого инструмента Berger BG 6 предметов BG1236 пригодится для работы с мелкими предметами в условиях ограниченного пространства.
Преимущества
- Захватные части выполнены из хромованадиевой стали, поэтому обладают повышенной прочностью
- Рукоятки выполнены из двух материалов, не скользят и обеспечивают продолжительную работу без усталости