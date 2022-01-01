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Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1239, 10 мм
620 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1239, 10 мм
    Арт. О00000034359
    Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1239, 10 мм

      Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1239, 10 мм

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034359

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		сатин-финиш
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ трещоточный с шарниром BERGER, полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Храповый механизм трещоточных ключей BERGER имеет: 72 зубца, изготовлен из хроммолибдена (Cr-Mo). Твердость материала храпового механизма: 58HRC.

        Преимущества

        • Работает с болтом и гайкой: M6
        • DIN 899
        • Сталь: Cr-V
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Сталь храпового механизма: Cr-Mo
        • Угол наклона рожков 15°
        • Шаг 5° (72 зубца)
        • Шарнир (Ход шарнира 180°) позволяет повысить функциональность ключа при работе в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию