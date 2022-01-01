Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
Арт. О00000034362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|сатин-финиш
- Ключ трещоточный с шарниром BERGER, полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Храповый механизм трещоточных ключей BERGER имеет: 72 зубца, изготовлен из хроммолибдена (Cr-Mo). Твердость материала храпового механизма: 58HRC. Работает с болтом и гайкой: M10
Преимущества
- DIN 899
- Сталь: Cr-V
- Твердость: 44-49 HRC
- Сталь храпового механизма: Cr-Mo
- Твердость храпового механизма: 58 HRC
- Угол наклона рожков 15°
- Шаг 5° (72 зубца)
- Шарнир (Ход шарнира 180°) позволяет повысить функциональность ключа при работе в труднодоступных местах
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию