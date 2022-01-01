Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
990 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
    Арт. О00000034362
    Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
    Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
    Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
      Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
      Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм
      Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм

      Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034362

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		сатин-финиш
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ трещоточный с шарниром BERGER, полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Храповый механизм трещоточных ключей BERGER имеет: 72 зубца, изготовлен из хроммолибдена (Cr-Mo). Твердость материала храпового механизма: 58HRC. Работает с болтом и гайкой: M10

        Преимущества

        • DIN 899
        • Сталь: Cr-V
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Сталь храпового механизма: Cr-Mo
        • Твердость храпового механизма: 58 HRC
        • Угол наклона рожков 15°
        • Шаг 5° (72 зубца)
        • Шарнир (Ход шарнира 180°) позволяет повысить функциональность ключа при работе в труднодоступных местах
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию