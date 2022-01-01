Комбинированный трещоточный с шарниром ключ Berger BG1246, 17 мм

Преимущества

DIN 899

Сталь: Cr-V

Твердость: 44-49 HRC

Сталь храпового механизма: Cr-Mo

Твердость храпового механизма: 58 HRC

Угол наклона рожков 15°

Шаг 5° (72 зубца)

Шарнир (Ход шарнира 180°) позволяет повысить функциональность ключа при работе в труднодоступных местах

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Ключ трещоточный с шарниром BERGER, полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Храповый механизм трещоточных ключей BERGER имеет: 72 зубца, изготовлен из хроммолибдена (Cr-Mo). Твердость материала храпового механизма: 58HRC. Работает с болтом и гайкой: M10