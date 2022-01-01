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Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
2 900 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
    Арт. О00000034358
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
    Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм

      Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм

      2 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034358

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		46
      Покрытие
      		хромированное
      Все характеристики
      2 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ комбинированный 46 мм Berger BG BG1264 полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Работает с болтом и гайкой: M30.

        Преимущества

        • DIN 3113
        • Сталь: Cr-V
        • Твердость: 44-49 HRC
        • Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию