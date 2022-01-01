Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм

Преимущества

DIN 3113

Сталь: Cr-V

Твердость: 44-49 HRC

Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Ключ комбинированный 46 мм Berger BG BG1264 полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Работает с болтом и гайкой: M30.