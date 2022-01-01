Комбинированный ключ Berger BG1264, 46 мм
Арт. О00000034358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|46
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Покрытие
|хромированное
- Ключ комбинированный 46 мм Berger BG BG1264 полностью выполнен из инструментальной хромванадиевой стали, с антикоррозийным покрытием «Satin» (матовый хром). Работает с болтом и гайкой: M30.
Преимущества
- DIN 3113
- Сталь: Cr-V
- Твердость: 44-49 HRC
- Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию