Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм

Преимущества

Материал корпуса – чугун ВЧ45

Материал губок – сталь 45

Сменные губки с рифленой поверхностью

Имеют трубный захват

Функция поворота основания на 360

Четыре отверстия для крепления к верстаку

Оснащены наковальней

Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии

Защитные накладки на рукоятку для безопасной работы

Чугунные поворотные тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG ЭГИР 100мм BG1336 выполнены из прочного и долговечного чугуна марки ВЧ45.