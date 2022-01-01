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Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
5 200 ₽
Слесарные тиски
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
    Арт. О00000033771
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм

      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1336 "ЭГИР", 100 мм

      5 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033771

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты наковальни, мм
      		40x50
      Наличие наковальни
      		Нет
      Все характеристики
      5 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чугунные поворотные тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG ЭГИР 100мм BG1336 выполнены из прочного и долговечного чугуна марки ВЧ45.

        Преимущества

        • Материал корпуса – чугун ВЧ45
        • Материал губок – сталь 45
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • Имеют трубный захват
        • Функция поворота основания на 360
        • Четыре отверстия для крепления к верстаку
        • Оснащены наковальней
        • Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии
        • Защитные накладки на рукоятку для безопасной работы