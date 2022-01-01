Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger BG 1337 "ФРЕЙР", 125 мм
Арт. О00000033773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты наковальни, мм
|50x60
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Наличие наковальни
|Нет
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- Чугунные поворотные тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG ФРЕЙР 125мм BG1337 изготавливаются из прочного и долговечного чугуна марки ВЧ45.
Преимущества
- Материал корпуса – чугун ВЧ45
- Материал губок – сталь 45
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- Имеют трубный захват
- Функция поворота основания на 360
- Четыре отверстия для крепления к верстаку
- Оснащены наковальней
- Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии
- Защитные накладки на рукоятку для безопасной работы
Комплектация
- Тиски
- Упаковка