Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм

Преимущества

Японская сталь SK4

Металлический корпус с прорезиненными мягкими вставками для надежного захвата

Эргономичная форма

Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия

Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия

Строительный металлический нож Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм - предназначен для работ как с плотными материалами, так и для работ с мягкими, например тканями.