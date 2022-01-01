Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
Арт. О00000034645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Строительный металлический нож Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм - предназначен для работ как с плотными материалами, так и для работ с мягкими, например тканями.
Преимущества
- Японская сталь SK4
- Металлический корпус с прорезиненными мягкими вставками для надежного захвата
- Эргономичная форма
- Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия
- Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия