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Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
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Канцелярские ножи
    Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
    Арт. О00000034645
    Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
    Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
    Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
    Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
    Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
      Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
      Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
      Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
      Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм
      Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм

      Нож металлический Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034645

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный металлический нож Berger BG1351 с сегментированным лезвием 18 мм - предназначен для работ как с плотными материалами, так и для работ с мягкими, например тканями.

        Преимущества

        • Японская сталь SK4
        • Металлический корпус с прорезиненными мягкими вставками для надежного захвата
        • Эргономичная форма
        • Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия
        • Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия