Нож строительный Berger BG1355, в комплекте лезвия 25 мм, 3 шт

Преимущества

Японская сталь SK4

2-компонентный прорезиненный корпус

Эргономичный корпус с прорезиненными вставками для надежного захвата

Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия

Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия

Паз для резки шнуров и стяжек

Строительный нож BERGER 25мм, с 3-мя лезвия в комплекте BG1355 предназначен для работ с различными материалами: картон, пластик, линолеум.