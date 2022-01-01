Нож строительный Berger BG1355, в комплекте лезвия 25 мм, 3 шт
Арт. О00000034647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Строительный нож BERGER 25мм, с 3-мя лезвия в комплекте BG1355 предназначен для работ с различными материалами: картон, пластик, линолеум.
Преимущества
- Японская сталь SK4
- 2-компонентный прорезиненный корпус
- Эргономичный корпус с прорезиненными вставками для надежного захвата
- Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия
- Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия
- Паз для резки шнуров и стяжек