Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм

Преимущества

Корпус выполнен в эргономической форме из 2-х компонентного пластика с прорезиненными мягкими вставками для надежного захвата c автоматическим регулированием длины лезвия

Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия

Строительный нож BERGER с сегментированным лезвием 18мм BG1356 предназначен для работ с неплотными материалами: бумага, картон, пластиковые стяжки. Оснащен сегментированным лезвием 0.5ммх18ммх100мм из японской стали SK4, которое долгое время сохраняет остроту заточки.