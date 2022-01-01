Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
Арт. О00000034648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Строительный нож BERGER с сегментированным лезвием 18мм BG1356 предназначен для работ с неплотными материалами: бумага, картон, пластиковые стяжки. Оснащен сегментированным лезвием 0.5ммх18ммх100мм из японской стали SK4, которое долгое время сохраняет остроту заточки.
Преимущества
- Корпус выполнен в эргономической форме из 2-х компонентного пластика с прорезиненными мягкими вставками для надежного захвата c автоматическим регулированием длины лезвия
- Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия