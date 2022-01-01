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Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
175 ₽
Канцелярские ножи
    Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
    Арт. О00000034648
    Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
    Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
    Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
    Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
    Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
      Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
      Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
      Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
      Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм
      Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм

      Нож строительный с сегментированным лезвием Berger BG1356, 18 мм

      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034648

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный нож BERGER с сегментированным лезвием 18мм BG1356 предназначен для работ с неплотными материалами: бумага, картон, пластиковые стяжки. Оснащен сегментированным лезвием 0.5ммх18ммх100мм из японской стали SK4, которое долгое время сохраняет остроту заточки.

        Преимущества

        • Корпус выполнен в эргономической форме из 2-х компонентного пластика с прорезиненными мягкими вставками для надежного захвата c автоматическим регулированием длины лезвия
        • Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия