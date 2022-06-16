Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")

Шарнирный вороток 1/4 Berger BG BG2025 - ручное приспообление для работы в ограниченном пространстве. Служит для совместного применения с торцевыми головками, удлинителями, переходниками и головками-битами. Удобен в обхвате благодаря наличию рукоятки с противоскользящими вставками.

Преимущества