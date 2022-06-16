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Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
4.0
1
590 ₽
Воротки
    Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
    Арт. О00000009978
    4.0
    1
    Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
    Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
    Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
      Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
      Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
      Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")

      Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009978
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		150
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шарнирный вороток 1/4 Berger BG BG2025 - ручное приспообление для работы в ограниченном пространстве. Служит для совместного применения с торцевыми головками, удлинителями, переходниками и головками-битами. Удобен в обхвате благодаря наличию рукоятки с противоскользящими вставками.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG2025 - прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V);
        • Удобство работы в труднодоступных местах благодаря шарниру;
        • Эргономичная нескользящая двухкомпонентная ручка.