Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
Арт. О00000009978
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|150
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Шарнирный вороток 1/4 Berger BG BG2025 - ручное приспообление для работы в ограниченном пространстве. Служит для совместного применения с торцевыми головками, удлинителями, переходниками и головками-битами. Удобен в обхвате благодаря наличию рукоятки с противоскользящими вставками.
Преимущества
- Материал Berger BG BG2025 - прочная и качественная хромованадиевая сталь (CR-V);
- Удобство работы в труднодоступных местах благодаря шарниру;
- Эргономичная нескользящая двухкомпонентная ручка.