Набор плашек и метчиков Berger BG31TDS, 31 предмет

Преимущества

Материал изделий у Berger BG BG31TDS: инструментальная легированная сталь 9XC

Средняя твердость: 61 HRC

Повышенная износостойкость, упругость

Сопротивление изгибу и кручению

Стойкость к высоким нагрузкам

Удобный кейс обеспечивает сохранность и мобильность набора

Маркировка на металлическом кейсе облегчает идентификацию

Набор плашек и метчиков 31шт Berger BG BG31TDS используется для быстрой и качественной нарезки, а также калибровки резьбы как внутренней, так и наружной. В комплекте предусмотрено большое количество инструментов различных по профилю и размеру, которые станут оптимальным решением для профессионального применения.