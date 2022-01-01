Набор плашек и метчиков Berger BG31TDS, 31 предмет
Арт. О00000034642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|31
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор плашек и метчиков
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- Набор плашек и метчиков 31шт Berger BG BG31TDS используется для быстрой и качественной нарезки, а также калибровки резьбы как внутренней, так и наружной. В комплекте предусмотрено большое количество инструментов различных по профилю и размеру, которые станут оптимальным решением для профессионального применения.
Преимущества
- Материал изделий у Berger BG BG31TDS: инструментальная легированная сталь 9XC
- Средняя твердость: 61 HRC
- Повышенная износостойкость, упругость
- Сопротивление изгибу и кручению
- Стойкость к высоким нагрузкам
- Удобный кейс обеспечивает сохранность и мобильность набора
- Маркировка на металлическом кейсе облегчает идентификацию