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Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
1 490 ₽
Сумки для инструмента
    Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
    Арт. О00000025437
    Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
    Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
    Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
      Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
      Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
      Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198

      Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025437

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Наплечный ремень
      		Нет
      С жестким каркасом
      		Нет
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поясная сумка для инструментов Berger BG ДАРН BG1198 создана специально для монтажников высотников и монтажных работ. Оснащена регулируемым поясным ремнем с застежкой-фастексом. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.

        Преимущества

        • 17 карманов
        • Материал Бергер – 600 D Оксфорд водоотталкивающее полиэфирное волокно, устойчивое к механическим повреждениям
        • Позволяет держать под рукой необходимый набор инструментов
        • Регулируемый ремень
        • Продолжительный срок службы
        • Легкость изделия и простота ухода