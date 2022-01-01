Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198

Преимущества

17 карманов

Материал Бергер – 600 D Оксфорд водоотталкивающее полиэфирное волокно, устойчивое к механическим повреждениям

Позволяет держать под рукой необходимый набор инструментов

Регулируемый ремень

Продолжительный срок службы

Легкость изделия и простота ухода

Поясная сумка для инструментов Berger BG ДАРН BG1198 создана специально для монтажников высотников и монтажных работ. Оснащена регулируемым поясным ремнем с застежкой-фастексом. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.