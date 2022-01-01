Сумка поясная для инструментов Berger ДАРН BG1198
Арт. О00000025437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Наплечный ремень
|Нет
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С жестким каркасом
|Нет
- Поясная сумка для инструментов Berger BG ДАРН BG1198 создана специально для монтажников высотников и монтажных работ. Оснащена регулируемым поясным ремнем с застежкой-фастексом. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.
Преимущества
- 17 карманов
- Материал Бергер – 600 D Оксфорд водоотталкивающее полиэфирное волокно, устойчивое к механическим повреждениям
- Позволяет держать под рукой необходимый набор инструментов
- Регулируемый ремень
- Продолжительный срок службы
- Легкость изделия и простота ухода