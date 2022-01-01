Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм

Преимущества

Материал корпуса – серый чугун

Материал губок – порошковая сталь

Сменные губки с рифленой поверхностью

Функция поворота зажимного рабочего блока на 360

Струбцина для крепления к верстаку

Три отверстия для крепления к верстаку

Оснащены наковальней

Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии

Чугунные многофункциональные тиски со струбциной Berger BG ФОРСЕТИ 63мм BG1341 оснащаются наковальней для проведения мелких ударных работ. Благодаря чугунному корпусу модель отличается устойчивостью к высоким нагрузкам и износу.