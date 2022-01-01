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Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
3 755 ₽
Слесарные тиски
    Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
    Арт. О00000034657
    Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
    Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
    Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
    Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
      Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
      Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
      Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
      Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм

      Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм

      3 755 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034657

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты наковальни, мм
      		51x22
      Наличие наковальни
      		Нет
      Все характеристики
      3 755 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чугунные многофункциональные тиски со струбциной Berger BG ФОРСЕТИ 63мм BG1341 оснащаются наковальней для проведения мелких ударных работ. Благодаря чугунному корпусу модель отличается устойчивостью к высоким нагрузкам и износу.

        Преимущества

        • Материал корпуса – серый чугун
        • Материал губок – порошковая сталь
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • Функция поворота зажимного рабочего блока на 360
        • Струбцина для крепления к верстаку
        • Три отверстия для крепления к верстаку
        • Оснащены наковальней
        • Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии