Тиски чугунные многофункциональные со струбциной Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
Арт. О00000034657
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты наковальни, мм
|51x22
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Наличие наковальни
|Нет
- Чугунные многофункциональные тиски со струбциной Berger BG ФОРСЕТИ 63мм BG1341 оснащаются наковальней для проведения мелких ударных работ. Благодаря чугунному корпусу модель отличается устойчивостью к высоким нагрузкам и износу.
Преимущества
- Материал корпуса – серый чугун
- Материал губок – порошковая сталь
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- Функция поворота зажимного рабочего блока на 360
- Струбцина для крепления к верстаку
- Три отверстия для крепления к верстаку
- Оснащены наковальней
- Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии