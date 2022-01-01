Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201

Преимущества

Сумка оснащена плечевым ремнем, креплением для рулетки и двумя карабинами, за которые удобно цеплять различное оборудование

Сумка Бергер имеет усиленное дно с резиновыми накладками, благодаря которым, сумка ГРИМНИЦ имеет хорошее сцепление с поверхностью

Ткань сумки Бергер – 600 D Оксфорд. Данная ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению

Водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям

Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью

Сумка Berger BG ГРИМНИЦ BG1201 BG1201 для монтажных работ, обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструментов. В 26-ти карманах сумки Бергер, удобно размещается мало и крупногабаритный инструмент.