Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
Арт. О00000034653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Наплечный ремень
|Да
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С жестким каркасом
|Нет
- Сумка Berger BG ГРИМНИЦ BG1201 BG1201 для монтажных работ, обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструментов. В 26-ти карманах сумки Бергер, удобно размещается мало и крупногабаритный инструмент.
Преимущества
- Сумка оснащена плечевым ремнем, креплением для рулетки и двумя карабинами, за которые удобно цеплять различное оборудование
- Сумка Бергер имеет усиленное дно с резиновыми накладками, благодаря которым, сумка ГРИМНИЦ имеет хорошее сцепление с поверхностью
- Ткань сумки Бергер – 600 D Оксфорд. Данная ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению
- Водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям
- Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью