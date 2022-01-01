Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
Найти аналог
Сумки для инструмента
    Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
    Арт. О00000034653
    Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
    Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
    Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
    Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
    Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
      Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
      Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
      Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
      Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201
      Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201

      Сумка для инструментов Berger BG ГРИМНИЦ BG1201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034653

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Наплечный ремень
      		Да
      С жестким каркасом
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сумка Berger BG ГРИМНИЦ BG1201 BG1201 для монтажных работ, обеспечивает удобное хранение и транспортировку инструментов. В 26-ти карманах сумки Бергер, удобно размещается мало и крупногабаритный инструмент.

        Преимущества

        • Сумка оснащена плечевым ремнем, креплением для рулетки и двумя карабинами, за которые удобно цеплять различное оборудование
        • Сумка Бергер имеет усиленное дно с резиновыми накладками, благодаря которым, сумка ГРИМНИЦ имеет хорошее сцепление с поверхностью
        • Ткань сумки Бергер – 600 D Оксфорд. Данная ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению
        • Водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям
        • Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью