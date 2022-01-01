Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
Арт. О00000034655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Тайвань
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Наплечный ремень
|Нет
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С жестким каркасом
|Нет
- Поясная сумка для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197 применяется во время монтажных работ. Позволяет держать под рукой необходимый набор инструментов. Имеет крепления для шуруповерта и рулетки. Сумка идет в комплекте с регулируемым поясным ремнем. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.
Преимущества
- 11 карманов
- Крепление для шуруповерта
- Крепление для рулетки
- Поясной ремень
- Ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью
- Продолжительный срок службы
- Легкость изделия и простота ухода