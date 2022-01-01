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Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
1 525 ₽
Сумки для инструмента
    Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
    Арт. О00000034655
    Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
    Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
    Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
    Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
      Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
      Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
      Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197
      Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197

      Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197

      1 525 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034655

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Тайвань
      Наплечный ремень
      		Нет
      С жестким каркасом
      		Нет
      Все характеристики
      1 525 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поясная сумка для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197 применяется во время монтажных работ. Позволяет держать под рукой необходимый набор инструментов. Имеет крепления для шуруповерта и рулетки. Сумка идет в комплекте с регулируемым поясным ремнем. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.

        Преимущества

        • 11 карманов
        • Крепление для шуруповерта
        • Крепление для рулетки
        • Поясной ремень
        • Ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью
        • Продолжительный срок службы 
        • Легкость изделия и простота ухода