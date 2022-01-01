Сумка поясная для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197

Преимущества

11 карманов

Крепление для шуруповерта

Крепление для рулетки

Поясной ремень

Ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью

Продолжительный срок службы

Легкость изделия и простота ухода

Поясная сумка для инструментов Berger BG ЛЕНС BG1197 применяется во время монтажных работ. Позволяет держать под рукой необходимый набор инструментов. Имеет крепления для шуруповерта и рулетки. Сумка идет в комплекте с регулируемым поясным ремнем. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью.