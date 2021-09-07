Счетчик воды Бетар СГВ-15 (без монтажного комплекта)
Арт. О00000011031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик, латунь
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Фланцевое присоединение
|Нет
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- Водяной счетчик БЕТАР СГВ-15 без монтажного комплекта — это измерительный прибор, который определяет объем горячей воды, поступающей в жилое помещение по трубопроводу. Купить БЕТАР СГВ-15 без монтажного комплекта необходимо каждому, ведь благодаря прочным материалам он прослужит потребителю долгие годы. Термостойкий корпус и латунная резьба могут выдерживать воду с температурой до девяноста градусов Цельсия. Отечественное производство гарантирует стойкость и точность измерения показателей. С тахометрическим счетчиком горячей воды БЕТАР можно не волноваться о потреблении электричества в силу его энергонезависимости. Он дает возможность оплачивать счет на только фактически потребленные водные ресурсы, чем повышает их экономию.
Преимущества
- Российское качество
- 6 лет гарантии
- Компактность
- Термостойкость
- Универсальность
- Долговечность