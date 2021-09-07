Счетчик воды Бетар СГВ-15 (без монтажного комплекта)

Водяной счетчик БЕТАР СГВ-15 без монтажного комплекта — это измерительный прибор, который определяет объем горячей воды, поступающей в жилое помещение по трубопроводу. Купить БЕТАР СГВ-15 без монтажного комплекта необходимо каждому, ведь благодаря прочным материалам он прослужит потребителю долгие годы. Термостойкий корпус и латунная резьба могут выдерживать воду с температурой до девяноста градусов Цельсия. Отечественное производство гарантирует стойкость и точность измерения показателей. С тахометрическим счетчиком горячей воды БЕТАР можно не волноваться о потреблении электричества в силу его энергонезависимости. Он дает возможность оплачивать счет на только фактически потребленные водные ресурсы, чем повышает их экономию.

Преимущества