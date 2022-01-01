Бетоносмеситель Caiman S140HDPE, мощность 0,3 кВт

Бетоносмеситель Caiman S140HDPE
Арт. 1128737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|1330х800х1220
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Частота, Гц
|50
- Бетоносмеситель Caiman S140HDPE разработан и изготовлен с учетом технических решений, позволяющих устранить типичные проблемы, возникающие при работе с традиционными бетоносмесителями. Практически бесшумная и легкая, в то же время прочная и надежная, а также удобная в использовании.
Преимущества
- Запатентованная система ременной передачи
- Система опрокидывания бака с червячным винтом
- Запатентованный редуктор
- Специальная система смешивания IMER
- Высокая износостойкость при непрерывной работе оборудования
- Низкий уровень шума
- Легко заменяемые лопасти мешалки