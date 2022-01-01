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Бетоносмеситель Caiman S140HDPE, мощность 0,3 кВт
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Бетономешалки
    Бетоносмеситель Caiman S140HDPE
    Арт. 1128737
    Бетоносмеситель Caiman S140HDPE, мощность 0,3 кВт

      Бетоносмеситель Caiman S140HDPE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128737

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		1330х800х1220
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетоносмеситель Caiman S140HDPE разработан и изготовлен с учетом технических решений, позволяющих устранить типичные проблемы, возникающие при работе с традиционными бетоносмесителями. Практически бесшумная и легкая, в то же время прочная и надежная, а также удобная в использовании.

        Преимущества

        • Запатентованная система ременной передачи
        • Система опрокидывания бака с червячным винтом
        • Запатентованный редуктор
        • Специальная система смешивания IMER
        • Высокая износостойкость при непрерывной работе оборудования
        • Низкий уровень шума
        • Легко заменяемые лопасти мешалки