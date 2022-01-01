Бетоносмеситель Caiman S140HDPE, мощность 0,3 кВт

Преимущества

Запатентованная система ременной передачи

Система опрокидывания бака с червячным винтом

Запатентованный редуктор

Специальная система смешивания IMER

Высокая износостойкость при непрерывной работе оборудования

Низкий уровень шума

Легко заменяемые лопасти мешалки

Бетоносмеситель Caiman S140HDPE разработан и изготовлен с учетом технических решений, позволяющих устранить типичные проблемы, возникающие при работе с традиционными бетоносмесителями. Практически бесшумная и легкая, в то же время прочная и надежная, а также удобная в использовании.