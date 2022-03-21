Бетономешалка Belamos BX180
Арт. X1350250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1400x1260x850
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ180 широко используется на предприятиях и в частном хозяйстве для проведения бетонных работ. Удобная конструкция имеет колеса и ручку для удобного перемещение по ровной поверхности. Мощный электрический двигатель находиться под пластиковым чехлом, что предотвращает попадание пыли и грязи в него и способствует долгому сроку службы
Преимущества
- Легкая разгрузка бетономешалки благодаря коническому барабану
- В приводе используются подшипники закрытого исполнения, что предохраняет их от попадания механических частиц и грязи
- Не требуется особого обслуживания
- Мощность двигателя бетономешалки обеспечивает высокую надежность в работе
- Электрический выключатель с элементом термозащиты для надежного включения/выключения и автоматического отключения электропитания при перегрузках
- Тихая работа, малый вес
- Усиленная конструкция станины
- Толщина стали нижней части ковша 2 мм
- Чугунный зубчатый венец
- Легкий монтаж и демонтаж
- Большие колеса обеспечивают легкий ход на твердой поверхности