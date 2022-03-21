Бетономешалка Belamos BX180

Преимущества

Легкая разгрузка бетономешалки благодаря коническому барабану

В приводе используются подшипники закрытого исполнения, что предохраняет их от попадания механических частиц и грязи

Не требуется особого обслуживания

Мощность двигателя бетономешалки обеспечивает высокую надежность в работе

Электрический выключатель с элементом термозащиты для надежного включения/выключения и автоматического отключения электропитания при перегрузках

Тихая работа, малый вес

Усиленная конструкция станины

Толщина стали нижней части ковша 2 мм

Чугунный зубчатый венец

Легкий монтаж и демонтаж

Большие колеса обеспечивают легкий ход на твердой поверхности

Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ180 широко используется на предприятиях и в частном хозяйстве для проведения бетонных работ. Удобная конструкция имеет колеса и ручку для удобного перемещение по ровной поверхности. Мощный электрический двигатель находиться под пластиковым чехлом, что предотвращает попадание пыли и грязи в него и способствует долгому сроку службы