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Бетономешалка Belamos BX180
5.0
1
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Belamos BX180
    Арт. X1350250
    5.0
    1
    Бетономешалка Belamos BX180

      Бетономешалка Belamos BX180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1400x1260x850
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ180 широко используется на предприятиях и в частном хозяйстве для проведения бетонных работ. Удобная конструкция имеет колеса и ручку для удобного перемещение по ровной поверхности. Мощный электрический двигатель находиться под пластиковым чехлом, что предотвращает попадание пыли и грязи в него и способствует долгому сроку службы

        Преимущества

        • Легкая разгрузка бетономешалки благодаря коническому барабану
        • В приводе используются подшипники закрытого исполнения, что предохраняет их от попадания механических частиц и грязи
        • Не требуется особого обслуживания
        • Мощность двигателя бетономешалки обеспечивает высокую надежность в работе
        • Электрический выключатель с элементом термозащиты для надежного включения/выключения и автоматического отключения электропитания при перегрузках
        • Тихая работа, малый вес
        • Усиленная конструкция станины
        • Толщина стали нижней части ковша 2 мм
        • Чугунный зубчатый венец
        • Легкий монтаж и демонтаж 
        • Большие колеса обеспечивают легкий ход на твердой поверхности