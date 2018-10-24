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Бетономешалка Belamos BX65, 65 л., мощность 0.22 кВт
4.7
3
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Belamos BX65, 65 л.
    Арт. X1350262
    4.7
    3
    Бетономешалка Belamos BX65, 65 л., мощность 0.22 кВт

      Бетономешалка Belamos BX65, 65 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350262
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1110x550x935
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ65 имеет барабан, объемом 65 литров, благодаря чему является мобильным и экономичным устройством, служит для замеса строительных смесей в малом количестве. Применяется на даче, в саду, в гараже и других частных объектах для выполнения бетонных работ. Хорошая устойчивость предотвращает откат и опрокидывание во время выполнения работы

        Преимущества

        • Мощный, производительный двигатель
        • Внутри барабана предусмотрены специальные лопасти для эффективного размешивания смеси
        • Дополнительный металлический упор для лучшей устойчивости
        • Защитный кожух двигателя изготовлен из ударопрочного пластика
        • Венец является продолжением нижнего бака (материал - сталь)
        • Гравитационный метод смешивани