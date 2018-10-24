Бетономешалка Belamos BX65, 65 л., мощность 0.22 кВт

Бетономешалка Belamos BX65, 65 л.
Арт. X1350262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|1110x550x935
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ65 имеет барабан, объемом 65 литров, благодаря чему является мобильным и экономичным устройством, служит для замеса строительных смесей в малом количестве. Применяется на даче, в саду, в гараже и других частных объектах для выполнения бетонных работ. Хорошая устойчивость предотвращает откат и опрокидывание во время выполнения работы
Преимущества
- Мощный, производительный двигатель
- Внутри барабана предусмотрены специальные лопасти для эффективного размешивания смеси
- Дополнительный металлический упор для лучшей устойчивости
- Защитный кожух двигателя изготовлен из ударопрочного пластика
- Венец является продолжением нижнего бака (материал - сталь)
- Гравитационный метод смешивани