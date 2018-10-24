Бетономешалка Belamos BX65, 65 л., мощность 0.22 кВт

Преимущества

Мощный, производительный двигатель

Внутри барабана предусмотрены специальные лопасти для эффективного размешивания смеси

Дополнительный металлический упор для лучшей устойчивости

Защитный кожух двигателя изготовлен из ударопрочного пластика

Венец является продолжением нижнего бака (материал - сталь)

Гравитационный метод смешивани

Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ65 имеет барабан, объемом 65 литров, благодаря чему является мобильным и экономичным устройством, служит для замеса строительных смесей в малом количестве. Применяется на даче, в саду, в гараже и других частных объектах для выполнения бетонных работ. Хорошая устойчивость предотвращает откат и опрокидывание во время выполнения работы