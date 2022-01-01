Преимущества:

Для удобства транспортировки Бетономешалка Belle MK-180/BK снабжена специальными колесами, которые позволяют легко переместить аппарат.





Простая и удобная в использовании бетономешалка Belle MK-180/BK с электрическим двигателем применяемая для изготовления бетонных и цементно-известковых растворов. Окраска осуществлена порошковым методом. Бетономешалка соответствует европейским стандартам. Чугунный венец.