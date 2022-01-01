Бетономешалка Belle MK-180/BK
Арт. X13502102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Великобритания
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Габариты, мм
|1295х735х1405
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Частота, Гц
|50
- Простая и удобная в использовании бетономешалка Belle MK-180/BK с электрическим двигателем применяемая для изготовления бетонных и цементно-известковых растворов. Окраска осуществлена порошковым методом. Бетономешалка соответствует европейским стандартам. Чугунный венец.
Преимущества:
- Для удобства транспортировки Бетономешалка Belle MK-180/BK снабжена специальными колесами, которые позволяют легко переместить аппарат.