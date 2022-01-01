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Бетономешалка Belle MK-180/BK
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Бетономешалки
    Бетономешалка Belle MK-180/BK
    Арт. X13502102
    Бетономешалка Belle MK-180/BK

      Бетономешалка Belle MK-180/BK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13502102

      Характеристики

      Производитель
      		Belle
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Великобритания
      Габариты, мм
      		1295х735х1405
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Простая и удобная в использовании бетономешалка Belle MK-180/BK с электрическим двигателем применяемая для изготовления бетонных и цементно-известковых растворов. Окраска осуществлена порошковым методом. Бетономешалка соответствует европейским стандартам. Чугунный венец.

        Преимущества:

        • Для удобства транспортировки Бетономешалка Belle MK-180/BK снабжена специальными колесами, которые позволяют легко переместить аппарат.