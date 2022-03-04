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Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В
4.5
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В
    Арт. X1350274
    4.5
    2
    Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В
    Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В
      Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В
      Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В

      Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350274
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1120x740x1300
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка Лебедянь СБР-120 служит для быстрого приготовления бетона и бетонной смеси. Данная модель способна производить 50 литров готового раствора в течение 60-100 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает контроль над выходом раствора. Болтовое соединение надежно скрепляет все части бетономешалка. Питание инструмента осуществляется от сети напряжением 220 В

        Преимущества

        • Возможно приготовление кормовых смесей и перемешивание удобрений
        • Ручной привод опрокидывания
        • Чугунный венец
        • Ременной привод
        • Высокая скорость перемешивания