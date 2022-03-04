Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В

Бетономешалка Лебедянь СБР-120 служит для быстрого приготовления бетона и бетонной смеси. Данная модель способна производить 50 литров готового раствора в течение 60-100 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает контроль над выходом раствора. Болтовое соединение надежно скрепляет все части бетономешалка. Питание инструмента осуществляется от сети напряжением 220 В

Преимущества