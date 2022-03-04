Бетономешалка Лебедянь СБР-120/220В
Арт. X1350274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1120x740x1300
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка Лебедянь СБР-120 служит для быстрого приготовления бетона и бетонной смеси. Данная модель способна производить 50 литров готового раствора в течение 60-100 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает контроль над выходом раствора. Болтовое соединение надежно скрепляет все части бетономешалка. Питание инструмента осуществляется от сети напряжением 220 В
Преимущества
- Возможно приготовление кормовых смесей и перемешивание удобрений
- Ручной привод опрокидывания
- Чугунный венец
- Ременной привод
- Высокая скорость перемешивания