Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443, раствор 64 л, вес 49 кг

Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.3, 220 В 95443 используют во время ремонтных и отделочных работ для приготовления сухих смесей и бетонных строительных растворов из песка, цемента и гравия, с крупностью заполнителя до 40 мм. Прочный чугунный венец обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и разрушению. Поворотное колесо позволяет совершать дозированную подачу вручную. Транспортировочные колеса облегчают перемещение оборудования внутри рабочей зоны

Преимущества

Высокопрочный корпус

Устойчивость к образованию коррозии металла

Обеспечивает высокую скорость перемешивания

Надежная защита электродвигателя от перегрева

Уровень звука в зоне работы смесителя не более 80 дБА

За один замес можно получить до 64 литров смеси

Комплектация