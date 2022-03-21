Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443, раствор 64 л, вес 49 кг

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Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443
Арт. X13502128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1120x740x1310
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.3, 220 В 95443 используют во время ремонтных и отделочных работ для приготовления сухих смесей и бетонных строительных растворов из песка, цемента и гравия, с крупностью заполнителя до 40 мм. Прочный чугунный венец обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и разрушению. Поворотное колесо позволяет совершать дозированную подачу вручную. Транспортировочные колеса облегчают перемещение оборудования внутри рабочей зоны
Преимущества
- Высокопрочный корпус
- Устойчивость к образованию коррозии металла
- Обеспечивает высокую скорость перемешивания
- Надежная защита электродвигателя от перегрева
- Уровень звука в зоне работы смесителя не более 80 дБА
- За один замес можно получить до 64 литров смеси
Комплектация
- Бетономешалка
- Упаковка