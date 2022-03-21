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Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443, раствор 64 л, вес 49 кг
5.0
2
24 276 ₽
29 700 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443
Арт. X13502128
5.0
2
Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443, раствор 64 л, вес 49 кг
  • Персональная скидка

Бетономешалка СБР-132А.3 /220В 95443

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  • -5 424 ₽
24 276 ₽
29 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X13502128
5.0
2

Характеристики

Производитель
Лебедянь
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1120x740x1310
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 424 ₽
24 276 ₽
29 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка Лебедянь СБР-132А.3, 220 В 95443 используют во время ремонтных и отделочных работ для приготовления сухих смесей и бетонных строительных растворов из песка, цемента и гравия, с крупностью заполнителя до 40 мм. Прочный чугунный венец обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и разрушению. Поворотное колесо позволяет совершать дозированную подачу вручную. Транспортировочные колеса облегчают перемещение оборудования внутри рабочей зоны

    Преимущества

    • Высокопрочный корпус
    • Устойчивость к образованию коррозии металла
    • Обеспечивает высокую скорость перемешивания
    • Надежная защита электродвигателя от перегрева
    • Уровень звука в зоне работы смесителя не более 80 дБА
    • За один замес можно получить до 64 литров смеси

    Комплектация

    • Бетономешалка
    • Упаковка