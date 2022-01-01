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Бетономешалка Лебедянь СБР-150А, 220В
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Бетономешалки
    Бетономешалка Лебедянь СБР-150А, 220В
    Арт. X1350224
    Бетономешалка Лебедянь СБР-150А, 220В

      Бетономешалка Лебедянь СБР-150А, 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1350224

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1190x740x1350
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Лебедянь СБР-150А/220В служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Данная модель производит 96 литров готового раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль над выходом раствора. Болтовое соединение - для надежного скрепления элементов бетономешалка. 

        Преимущества

        • Ручной привод опрокидывания
        • Чугунный венец
        • Электрический привод
        • Высокая скорость перемешивания