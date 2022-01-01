Преимущества

Ручной привод опрокидывания

Чугунный венец

Электрический привод

Высокая скорость перемешивания





Бетономешалка Лебедянь СБР-150А/220В служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Данная модель производит 96 литров готового раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль над выходом раствора. Болтовое соединение - для надежного скрепления элементов бетономешалка.