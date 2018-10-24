Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В, мощность 1000 вт

Преимущества

Ручной привод опрокидывания

Чугунный венец

Электрический привод

Высокая скорость перемешивания

Бетоносмеситель Лебедянь СБР-170А.3/220 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Данная модель производит 96 литров готового раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль над выходом раствора. Болтовое соединение - для надежного скрепления элементов бетоносмесителя. Питание инструмента осуществляется от сети, напряжением 220 В