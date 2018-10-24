Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В, мощность 1000 вт

Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В
Арт. X13502132
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|1190x740x1395
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Бетоносмеситель Лебедянь СБР-170А.3/220 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Данная модель производит 96 литров готового раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль над выходом раствора. Болтовое соединение - для надежного скрепления элементов бетоносмесителя. Питание инструмента осуществляется от сети, напряжением 220 В
Преимущества
- Ручной привод опрокидывания
- Чугунный венец
- Электрический привод
- Высокая скорость перемешивания