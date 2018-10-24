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Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В, мощность 1000 вт
4.5
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В
    Арт. X13502132
    4.5
    2
    Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В, мощность 1000 вт

      Бетономешалка Лебедянь СБР-170А.3/ 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13502132
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1190x740x1395
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетоносмеситель Лебедянь СБР-170А.3/220 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Данная модель производит 96 литров готового раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль над выходом раствора. Болтовое соединение - для надежного скрепления элементов бетоносмесителя. Питание инструмента осуществляется от сети, напряжением 220 В

        Преимущества

        • Ручной привод опрокидывания
        • Чугунный венец
        • Электрический привод
        • Высокая скорость перемешивания