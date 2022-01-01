Бетономешалка Лебедянь СБР-170А, 220В
Арт. X1350210
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|1190x740x1350
|
Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Лебедянь СБР-170А/220 служит для быстрого приготовления бетонных смесей и растворов. Данная модель производит 96 литров готового раствора в течение 120 секунд. Ручной привод опрокидывания с фиксатором обеспечивает полный контроль над выходом раствора. Болтовое соединение - для надежного скрепления элементов бетономешалка.
Преимущества
- Ручной привод опрокидывания
- Чугунный венец
- Электрический привод
- Высокая скорость перемешивания