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Бетономешалка СБР-260/380В 95456
5.0
3
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка СБР-260/380В 95456
    Арт. X1350218
    5.0
    3
    Бетономешалка СБР-260/380В 95456

      Бетономешалка СБР-260/380В 95456

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350218
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1520x970x1350
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка СБР-260/380В 95456 имеет жесткую и прочную конструкцию с усиленной рамой, что обеспечивает высокую устойчивость во время работы и долгий срок службы агрегата. Мощный асинхронный двигатель с защитой от перегрева может функционировать длительное время без риска поломки. Модель оснащена шестеренчатым редуктором, который способствует надежности в эксплуатации оборудования, и повышенной производительности операций по замешиванию бетонных растворов

        Преимущества

        • Двигатель с защитой от перегрева
        • Усиленная рама
        • Разборная конструкция для простоты хранения и перевозки
        • Надежные колеса упрощают транспортировку по рабочей площадке
        • Наличие кнопки аварийной остановки
        • Венец из чугуна
        • Высокая производительность работ
        • Наличие редуктора