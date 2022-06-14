Бетономешалка СБР-260/380В 95456
Арт. X1350218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1520x970x1350
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка СБР-260/380В 95456 имеет жесткую и прочную конструкцию с усиленной рамой, что обеспечивает высокую устойчивость во время работы и долгий срок службы агрегата. Мощный асинхронный двигатель с защитой от перегрева может функционировать длительное время без риска поломки. Модель оснащена шестеренчатым редуктором, который способствует надежности в эксплуатации оборудования, и повышенной производительности операций по замешиванию бетонных растворов
Преимущества
- Двигатель с защитой от перегрева
- Усиленная рама
- Разборная конструкция для простоты хранения и перевозки
- Надежные колеса упрощают транспортировку по рабочей площадке
- Наличие кнопки аварийной остановки
- Венец из чугуна
- Высокая производительность работ
- Наличие редуктора