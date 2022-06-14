Преимущества

Двигатель с защитой от перегрева

Усиленная рама

Разборная конструкция для простоты хранения и перевозки

Надежные колеса упрощают транспортировку по рабочей площадке

Наличие кнопки аварийной остановки

Венец из чугуна

Высокая производительность работ

Наличие редуктора

Бетономешалка СБР-260/380В 95456 имеет жесткую и прочную конструкцию с усиленной рамой, что обеспечивает высокую устойчивость во время работы и долгий срок службы агрегата. Мощный асинхронный двигатель с защитой от перегрева может функционировать длительное время без риска поломки. Модель оснащена шестеренчатым редуктором, который способствует надежности в эксплуатации оборудования, и повышенной производительности операций по замешиванию бетонных растворов