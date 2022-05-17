Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
Арт. X1350215307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|640x470x640
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PATRIOT БМ 127С 577309141 гравитационного типа предназначена для замешивания растворов. Может использоваться во время строительства дома, гаража, укладки тротуарной плитки. Инновационные системы привода, новый ручейковый ремень, электродвигатель с медной обмоткой существенно увеличивают эксплуатационный срок службы силовой техники. PATRIOT БМ 127С — оборудование с продолжительным сроком. Потребляемая мощность составляет 370 Вт
Преимущества
- Привод с усиленными закрытыми подшипниками
- Ручейковый ремень
- Двигатель с медной обмоткой
- Педаль фиксации наклона барабана