Бетономешалка PATRIOT БМ 127С 577309141 гравитационного типа предназначена для замешивания растворов. Может использоваться во время строительства дома, гаража, укладки тротуарной плитки. Инновационные системы привода, новый ручейковый ремень, электродвигатель с медной обмоткой существенно увеличивают эксплуатационный срок службы силовой техники. PATRIOT БМ 127С — оборудование с продолжительным сроком. Потребляемая мощность составляет 370 Вт

Преимущества