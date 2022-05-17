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Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
    Арт. X1350215307
    5.0
    2
    Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
    Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
    Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
    Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
    Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
      Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
      Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
      Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
      Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141
      Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141

      Бетономешалка Patriot БМ 127С 577309141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1350215307
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		640x470x640
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка PATRIOT БМ 127С 577309141 гравитационного типа предназначена для замешивания растворов. Может использоваться во время строительства дома, гаража, укладки тротуарной плитки. Инновационные системы привода, новый ручейковый ремень, электродвигатель с медной обмоткой существенно увеличивают эксплуатационный срок службы силовой техники. PATRIOT БМ 127С — оборудование с продолжительным сроком. Потребляемая мощность составляет 370 Вт

        Преимущества

        • Привод с усиленными закрытыми подшипниками
        • Ручейковый ремень
        • Двигатель с медной обмоткой
        • Педаль фиксации наклона барабана