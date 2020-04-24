Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143

Бетономешалка PATRIOT БM 182C 577309143 - современный и высокопроизводительный агрегат для перемешивания строительных растворов. Устройство отличается надежностью и продолжительностью в работе. Активно применяется при строительстве зданий, гаражей, домов, дач, а также при закладке тротуарной плитки. Медная обмотка двигателя гарантирует бесперебойную работу и продлевает срок эксплуатации бетономешалки

Преимущества