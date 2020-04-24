Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
Арт. X1350215303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|1250x700x1100
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PATRIOT БM 182C 577309143 - современный и высокопроизводительный агрегат для перемешивания строительных растворов. Устройство отличается надежностью и продолжительностью в работе. Активно применяется при строительстве зданий, гаражей, домов, дач, а также при закладке тротуарной плитки. Медная обмотка двигателя гарантирует бесперебойную работу и продлевает срок эксплуатации бетономешалки
Преимущества
- Усовершенствованная система привода с усиленными закрытыми подшипниками
- Объем готового раствора - 180 кг
- Ручейковый ремень
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы