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Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
4.8
4
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Бетономешалки
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Арт. X1350215303
    4.8
    4
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
    Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143
      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143

      Бетономешалка Patriot БМ 182C 577309143

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1350215303
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		1250x700x1100
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PATRIOT БM 182C 577309143 - современный и высокопроизводительный агрегат для перемешивания строительных растворов. Устройство отличается надежностью и продолжительностью в работе. Активно применяется при строительстве зданий, гаражей, домов, дач, а также при закладке тротуарной плитки. Медная обмотка двигателя гарантирует бесперебойную работу и продлевает срок эксплуатации бетономешалки

        Преимущества

        • Усовершенствованная система привода с усиленными закрытыми подшипниками
        • Объем готового раствора - 180 кг
        • Ручейковый ремень
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы