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Бетоносмеситель PATRIOT BM 201C
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Бетономешалки
    Бетоносмеситель PATRIOT BM 201C
    Арт. X13502152

      Бетоносмеситель PATRIOT BM 201C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13502152

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Венец
      		чугунный
      Колеса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетоносмеситель от производителя Patriot Garden PATRIOT БМ 201С используется для приготовления бетонных смесей, штукатурки, строительных и известковых растворов. Так же он применяется для перемешивания разных сухих материалов (при соблюдении допустимого объема и массы), таких как: удобрения и кормовые смеси в строительных работах и сельскохозяйственных мероприятиях. Боковая рукоятка предназначена для быстрой и комфортной выгрузки бетонной смеси. Венец изготовлен из чугуна, который обеспечивает проверенную временем надежность. Небольшой размер конструкции и низкий вес позволяют установить устройство в любом удобном месте.

        Преимущества

        • Гравитационный тип 
        • Небольшой вес. 