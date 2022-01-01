Бетоносмеситель PATRIOT BM 201C
Арт. X13502152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Венец
|чугунный
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Колеса
|Нет
- Бетоносмеситель от производителя Patriot Garden PATRIOT БМ 201С используется для приготовления бетонных смесей, штукатурки, строительных и известковых растворов. Так же он применяется для перемешивания разных сухих материалов (при соблюдении допустимого объема и массы), таких как: удобрения и кормовые смеси в строительных работах и сельскохозяйственных мероприятиях. Боковая рукоятка предназначена для быстрой и комфортной выгрузки бетонной смеси. Венец изготовлен из чугуна, который обеспечивает проверенную временем надежность. Небольшой размер конструкции и низкий вес позволяют установить устройство в любом удобном месте.
Преимущества
- Гравитационный тип
- Небольшой вес.